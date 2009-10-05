Россия вышла в мировые лидеры по производству нефти

Россия стала крупнейшим в мире производителем нефти по итогам сентября. Как сообщила в субботу британская газета Financial Times, в прошедшем месяце в РФ в сутки добывалось 10,01 млн. баррелей нефти.

Это, отмечает издание, является рекордным показателем, так как никогда российская нефтяная промышленность не выходила за пределы 10 млн. баррелей в сутки.

Рост добычи позволил России занять в сентябре позицию мирового лидера, оттеснив Саудовскую Аравию на второе место по размерам производства нефти, сообщила газета.

По данным ОПЕК, Эр-Рияд производил в минувшем месяце 8,015 млн. баррелей в сутки. Однако около трети нефтяных мощностей королевства сейчас временно выведены из производства, переадет ПРАЙМ-ТАСС.