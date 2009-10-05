ГТС готова к поставкам в Украину и транзиту в Европу

На сегодняшний день газотранспортная система Украины полностью готова к обеспечению поставок газа в Украину и к его транзиту в страны Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое проводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«За летний период для подготовки к зимней напряженной работе нами проведен капитальный ремонт 540 км линейной части, сделано более 9 тыс. км внутритрубной диагностики, проведено на уровне 1 тыс. 200 ремонтов газораспределительных станций, что означает следующее – ГТС Украины полностью готова для обеспечения потребителей Украины (газом) и для транзита российского газа для потребителей европейских стран», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он также сообщил, что в подземные хранилища закачено более 26 млрд. кубометров газа, 25 млрд. из которых принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», объемы химических реагентов накоплены в объеме 16 тыс. тонн.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины : на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

По оценкам экспертов НАК «Нафтогаз Украины», пропускную способность украинской ГТС можно расширить на 60 млрд. кубометров в год за счет инвестирования 5-6 млрд. долларов США.