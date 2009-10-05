Продан: Предприятия ТКЭ готовы к отопительному сезону

На сегодняшний день в Украине предприятия системы теплокоммунэнергетики готовы к началу отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое поводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Предприятия топливно-энергетического комплекса готовы сегодня к началу осенне-зимнего периода», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он подчеркнул, что все ремонтные работы на предприятиях проводятся согласно графику. Кроме того, министр отметил, что свежее ядерное топливо поставлено на 8 энергоблоков атомных электростанций и расчеты за топливо с российской стороной проводятся своевременно.

Вместе с этим, министр также подчеркнул, что практически во все областях, кроме Ивано-Франковской и Полтавской, работа по переводу предприятий ТКЭ с газа на альтернативные виды топлива идет успешно.