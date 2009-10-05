Предприятия ТКЭ задолжали «Нафтогазу» 4,137 млрд. грн.

На сегодняшний день общая задолженность, с учетом предыдущих лет, предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 4,137 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону, которое проводит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Из этой суммы, по его словам, 700 млн. грн. является пеней и штрафами.

«У нас есть некоторые сложности со списанием пени и штрафов, поскольку это не предусмотрено напрямую законодательством, но мы пытаемся максимально облегчить, скажем так, судьбу теплокоммуэнерго для расчетов с нами», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он также отметил, что из оставшихся 3,5 млрд. грн. долгов на 1,2 млрд. грн., по договоренности с Ощадбанком, даны гарантии государства.

И.ДИДЕНКО подчеркнул, что в некоторых регионах разница между расчетами за тепло населением и расчетами предприятий ТКЭ с «Нафтогазом» составляет 30-40%.

«В НАК «Нафтогаз Украины» отрицают, что эти деньги идут исключительно на технологические нужды, на переоборудование энергетических предприятий», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он отметил, что наихудшая ситуация с расчетами с НАК «Нафтогазом» в Киеве – задолженность составляет 680 млн. грн., Днепропетровской – 460 млн. грн. (уровень расчетов - 37%), Донецкой – 410 (49%) и Харьковской областях – 389 млн. грн.

При этом И.ДИДЕНКО отметил, что на сегодняшний день с Киевской облгосдминистрации достигнута договоренность по решению вопроса ликвидации задолженности.