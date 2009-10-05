Тимошенко: Украина обеспечит бесперебойный транзит газа в Европу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина обеспечит бесперебойный транзит российского природного газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время селекторного совещания по вопросам подготовки предприятий теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

«Я хотела бы заверить европейское сообщество в том, что все ремонтные работы – и технологические, и подготовительные – по подготовке газотранспортной системы Украины для транспортировки российского газа в Европейский Союз, все технические регламенты выполнены. Газохранилища наполнены, и нет никаких оснований для каких-либо сомнений в стабильном прохождении осенне-зимнего периода как для Украины, так и для стран Европейского Союза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что в целом предприятия теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства подготовлены к работе в осенне-зимних условиях. «Есть некоторые элементы, которые должны быть доработаны до 10-13 октября», - подчеркнула она.

В начале января 2009 года из-за нерешенности вопроса о поставках российского газа в Украину и цене на него, Россия прекратила поставки газа в Европу почти на две недели – с 7 по 20 января.