«Нафтогаз» проведет взаиморасчеты с предприятиями ТКЭ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила НАК «Нафтогаз Украины» до начала отопительного сезона провести с предприятиями теплокоммуэнерго все взаиморасчеты, касающиеся оплаты населения за коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на селекторном совещании с руководством областей по вопросу подготовки к отопительному сезону.

«Персональную ответственность за это несет НАК «Нафтогаз», Министерство финансов и главы обладминистраций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Буквально берите неделю, максимум полторы, и закончите все эти процедуры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она попросила секретариат Кабмина обратиться от ее имени к председателю парламента и руководителям всех фракций с просьбой разблокировать парламент для того, чтобы принять изменения к ряду законов для подготовки к осенне-зимнему периоду. В частности, для решения вопроса по компенсации разницы цены на газ.

Как сообщал УНИАН, по информации первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, на сегодняшний день общая задолженность, с учетом предыдущих лет, предприятий теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом Украины» составляет 4,137 млрд. грн. Из этой суммы, по его словам, 700 млн. грн. является пеней и штрафами.

И.ДИДЕНКО также отметил, что из оставшихся 3,5 млрд. грн. долгов на 1,2 млрд. грн., по договоренности с Ощадбанком, даны гарантии государства.