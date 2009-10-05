Энергоблок №7 Бурштынской ТЭС реконструируют к сентябрю 2011 г.

Энергогенерирующая компания ОАО «Захидэнерго» планирует полностью завершить реконструкцию энергоблока №7 Бурштынской ТЭС к сентябрю 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента перспективного развития и инвестиций НАК «Энергетическая компания Украины» Юрий ТРОФИМЕНКО на выездном совещании Минтопэнерго, состоявшемся в пятницу, 2 октября, на базе Бурштынской ТЭС.

По его словам, в настоящее время на блоке проводится первый этап реконструкции, который включает в себя капитальные ремонты котла, турбины и генератора, а также замену электрического оборудования. Общая стоимость работ по первому этапу составляет 230 млн. грн., 131,7 млн. грн. из которых обеспечены за счет инвестнадбавки к тарифу «Захидэнерго», уже закрепленной соответствующим постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. Завершить первый этап реконструкции планируется к 30 августа 2010 года. Предполагается, что первый этап реконструкции позволит произвести перемаркировку блока с 185 до 195 МВт при проектной 200 МВт, сократить расход условного топлива на 3-7 грамм на кВт/ч и, соответственно, повысить его КПД на 1-1,5%.

Второй этап реконструкции блока предполагает модернизацию цилиндра низкого давления (ЦНД) и систем автоматического регулирования блока. Стоимость второго этапа - 190 млн. грн.

Как сообщил Ю.ТРОФИМЕНКО, «Захидэнерго» в ближайшее время перечислит субподрядчику по проекту компании Alstom авансовый платеж для начала изготовления ЦНД. Второй этап реконструкции планируется завершить 30 августа 2011 года. В его результате предполагается увеличить установленную мощность блока до 215 МВт и таким образом полностью обеспечить критерий n –1, необходимый в рамках требований системы Сentrеl UCTE.

Ю.ТРОФИМЕНКО отметил, что в настоящее время рассматривается три варианта финансирования второго этапа реконструкции блока: выпуск ОАО «Захидэнерго» целевых облигаций, привлечение кредита под залог экспортных контрактов госпредприятия «Укринтерэнерго», а также изменение целевого назначения кредитной линии «Ощадбанка», привлекаемой «Захидэнерго» через ГП «Энергорынок» для закупок угля.

Реконструкция блока №7 Бурштынской ТЭС начата в декабре 2007 года.

Бурштынская ТЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. На станции установлено 12 пылеугольных энергоблоков (8 по 195 МВт и 4 по 185 МВт). Фактическая мощность станции на сегодняшний день составляет 1750 МВт при проектной 2300 МВт.

Станция расположена на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии и Румынии. С 1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС работает вне Объединенной энергосистемы Украины, параллельно и под контролем UCTE, одновременно обеспечивая энергоснабжение трех областей Западной Украины (Закарпатской - полностью, Ивано-Франковской и Львовской - частично) и производство электроэнергии на экспорт.