Азербайджан может поставлять для Nabucco 7 млрд. куб. газа в год

Азербайджан может обеспечить поставку газа по трубопроводу Nabucco в объеме около 7 миллиардов кубометров в год, "если газопровод начнет свою работу", сказал заместитель вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Виталий Беглярбеков на Черноморском энергетическом и экономическом форуме в Бухаресте, сообщает в пятницу бакинское информагентство Trend со ссылкой на европейские СМИ.

По его словам, хотя ГНКАР не заключала соглашения с консорциумом проекта Nabucco, она может обеспечить около 7 миллиардов кубометров газа в год или около четверти изначальной ежегодной мощности трубопровода.

Проект газопровода Nabucco стоимостью 7,9 миллиарда евро предполагает поставку газа из Каспийского региона и Ближнего Востока в страны ЕС в обход России. Начало строительства газопровода намечено на 2011 год, первые поставки начнутся в 2014 году. Максимальная мощность трубопровода составит 31 миллиард кубометров в год. Участниками проекта являются австрийская OMV, венгерская МOL, болгарская Bulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botas и немецкая RWE. Каждый из участников обладает равными долями - по 16,67 процента.