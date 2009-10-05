АМК возбудил дело в отношении «Винницаоблэнерго»

Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело в отношении ОАО «Винницаоблэнерго» по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом речь идет в сообщении областного отделения АМК, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, отделение установило, что предприятие не обеспечивало выдачу потребителям в установленные нормативными документами сроки технических условий на присоединение к своим сетям. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года Винницкое областное отделение АМК оштрафовало «Винницаоблэнерго» на 5 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

ОАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области, 75% акций которой принадлежат государству, 23,86% – в собственности юридических лиц и 1,14% – физическим лицам. Предприятие насчитывает 12 тысяч юридических и 750 тысяч бытовых потребителей.