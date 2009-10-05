«ЭКУ» подписала с RWE Power контракт на продажу квот парниковых газов

НАК «Энергетическая компания Украины» в августе подписала контракт с RWE Power (Германия) на продажу квот выбросов парниковых газов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник отдела природохраны и инновационных экотехнологий НАК «Энергетическая компания Украины» Ирина ВЕРБИЦКАЯ на выездном совещании Минтопэнерго, состоявшемся в пятницу, 2 октября, на базе Бурштынской ТЭС.

По ее словам, предметом договора являются единицы сокращения выбросов (ЕСВ), которые высвободятся в результате завершения реконструкции энергоблока №7 Бурштынской ТЭС ОАО «Захидэнерго». Срок действия контракта до 2012 года, с возможностью пролонгации до 2020 года на условиях фиксированной цены 8 евро за ЕСВ.

И.ВЕРБИЦКАЯ отметила, что в случае реализации первого этапа реконструкции седьмого энергоблока Бурштынской ТЭС, подразумевающего ремонт котла и турбинного оборудования, предполагается что ежегодный объем ЕСВ, который может продавать НАК «ЭКУ» в рамках контракта, составит 69,476 тыс. тонн или 555,8 тыс. евро в год (1,297 млнб. евро до 2012 года, и в случае пролонгации контракта до 2020 года – 5,743 млн. евро).

В случае проведения более глубокой реконструкции блока с заменой цилиндра низкого давления (ЦНД) объем ЕСВ к продаже составит 110 тыс. тонн в год или 880 тыс. евро в год (1,320 млн. евро до 2012 и 8,360 тыс. евро до 2020 года.).

Представитель компании также отметила, что в случае реализации контракта по первому сценарию сумма привлеченная от продаж ЕСВ может компенсировать 27% общей стоимости первого этапа реконструкции блока (230 млн. грн). При замене ЦНД блока №7 сумма, привлеченная от продаж квот, может компенсировать 24% от общей стоимости проекта реконструкции блока (418 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания ОАО «Захидэнерго» планирует полностью завершить реконструкцию энергоблока №7 Бурштынской ТЭС, начатую в декабре 2007 года, к сентябрю 2011 года.

Завершить первый этап реконструкции планируется к 30 августа 2010 года. Предполагается, что первый этап реконструкции позволит произвести перемаркировку блока с 185 до 195 МВт при проектной 200 МВт, сократить расход условного топлива на 3-7 грамм на кВт/ч и, соответственно, повысить его КПД на 1-1,5%.

Второй этап реконструкции блока предполагает модернизацию цилиндра низкого давления (ЦНД) и систем автоматического регулирования блока. Стоимость реализации второго этапа - 190 млн. грн.

Справка УНИАН. Бурштынская ТЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. На станции установлено 12 пылеугольных энергоблоков (8 по 195 МВт и 4 по 185 МВт). Фактическая мощность станции на сегодняшний день составляет 1750 МВт при проектной 2300 МВт.

Станция расположена на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии и Румынии. С 1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС работает вне Объединенной энергосистемы Украины, параллельно и под контролем UCTE, одновременно обеспечивая энергоснабжение трех областей Западной Украины (Закарпатской - полностью, Ивано-Франковской и Львовской - частично) и производство электроэнергии на экспорт.