За неделю бензин в Украине подешевел в среднем на 2,6%

С 28 сентября по 5 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 2-3% (в среднем на 2,6%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 28 сентября по 5 октября 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 3,0%, или на 260 грн./тонна - до 8300 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 2,5%, или на 210 грн./тонна - до 8140 грн./тонна

Бензин А-95 – снизились на 2,8%, или на 240 грн./тонна - до 8260 грн./тонна

Дизельное топливо – снизились на 2%, или на 130 грн./тонна - до 6290 грн./тонна.

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.