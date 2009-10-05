Австрия готова участвовать и в «Набукко», и в «Южном потоке»

Австрия заявляет о своей готовности участвовать в реализации как проекта «Набукко», так и проекта «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава МИД Австрии Михаэль ШПИНДЕЛЕГГЕР на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Мы хотим стоять на как можно большем количестве ног. Что касается энергетической безопасности, у нас есть соответствующий договор в отношении нашего участия в проекте «Набукко», но мы начинаем вести переговоры по конкретному участию в проекте "Южный поток" и тому, как мы можем в нем участвовать", - сказал М.ШПИНДЕЛЕГГЕР.

По его словам, вопрос участия Австрии в «Южном потоке» станет одной из тем, которая будет играть большую роль в ноябре во время визита в РФ федерального канцлера Австрии.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ отвечая на вопрос, где в России находится «центр власти» в Кремле или правительстве, сказал: «Не надо противопоставлять «Южный поток» «Набукко» и не надо противопоставлять Кремль «Белому дому» (правительству РФ) - это примерно такая же искусственная попытка».

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Анкаре представители Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода ”Набукко”. Проект предусматривает поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России.

Проект ”Набукко” оценивается в 7,9 млрд. долл. и предусматривает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа. На начальной стадии трубопроводом планируется перекачивать около 15 млрд. кубометров газа. На территории Турции будет проложено две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, транспортировку газа по нему - в 2014-м.

Проект "Южный поток" создаётся для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитёров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.

Газопровод "Набукко" считается конкурентом "Южного потока".