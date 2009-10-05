ГлавКРУ не передавало материалы о нарушениях в «Укртранснафте»

Главное контрольно-ревизионное управление Украины на сегодняшний день еще не передало Генпрокуратуре материалы о выявленных нарушениях в «Укртранснафте».

Об этом УНИАН сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

«Никаких материалов по «Укртранснафте» ГлавКРУ нам не передавало. Над ними еще работают специалисты КРУ», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября глава Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ заявил, что по результатам проверки «Укртранснафты» КРУ намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по фактам нанесения государству убытков в особо крупном размере должностными лицами компании.

Он отметил, что проверкой КРУ установлено нанесение прямого ущерба государству в размере 40 млн. грн.

Справка УНИАН. "Укртранснафта" является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% ее акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".