Народный депутат Украины, лидер Украинской народной партии (УНП) Юрий КОСТЕНКО считает, что российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» пытается заблокировать поставки азербайджанской нефти в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службеУНП.

«Остановка «ЛУКОЙЛА» в Одессе – пример того, что будет с Украиной, если она не диверсифицирует источники снабжения сырой нефти. При желании, Россия может остановить все украинские НПЗ, поскольку они, по большей части, зависят от снабжения российской нефти», - заявил Ю.КОСТЕНКО, комментируя остановку Одесского НПЗ, который отказался изменять маршрут снабжения нефти в Украину, отклонив 4 варианта маршрута, предложенного ОАО «Укртранснафта».

При этом он добавил, что «ЛУКОЙЛ», отказываясь изменить маршрут, фактически блокирует поставки азербайджанской нефти в Украину, а в перспективе и запуск нефтепровода «Одесса-Броды» в прямом режиме для экспортирования каспийской нефти в Польшу и Беларусь, а в перспективе, - и Германию».

Как сообщал УНИАН, 1 октября самый современный украинский нефтеперерабатывающий завод ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» (г. Одесса), принадлежащий российской компании «ЛУКОЙЛ», прекратил производство нефтепродуктов из-за изменения маршрута поставок российской нефти.

По словам представителя НПЗ, новый маршрут предполагал удорожание транспортировки нефти на 6,5 долл. за тонну.

После чего, ОАО «Укртранснафта» призвала представителей российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» вернуться за стол переговоров и цивилизованным путем найти общее обоюдовыгодное решение проблемы поставок нефти на Одесский НПЗ.

Руководство ОАО «Укртранснафта» на протяжении двух месяцев вело переговоры с представителями российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» относительно изменения маршрута поставок нефтяного ресурса. Однако четыре предложенных российской компании варианта ее не устроили.

Напомним, в начале сентября т.г. «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» уже заявлял о том, что ОАО «Укртранснафта» принуждает предприятие импортировать нефть по невыгодному маршруту.

В течение августа «Укртранснафта» неоднократно обращалась к компании с предложением перейти на транспортировку нефти по маршруту «32-й км госграницы Украины с Беларусью – Одесский НПЗ». В частности, 31 августа т.г. предприятие получило очередное официальное уведомление о том, что с 1 октября поставка нефти на НПЗ будет осуществляться по новому маршруту.

При этом «Укртранснафта» сообщила, что речь идет не о навязывании нового маршрута, а о возможности транспортировки нефти по еще одному альтернативному маршруту. По информации «Укртранснафты», выбор маршрута, по которому может осуществляться транспортировка нефти на Одесский НПЗ, зависит от действий российского оператора магистральных нефтепроводов АК «Транснефть».

Справка УНИАН. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 г.) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо – по стандарту Евро-4.

В результате реализации второго этапа реконструкции Одесского НПЗ, который планируется проводить без остановки производства, глубина переработки сырья возрастет до 96%, а выход светлых нефтепродуктов – до 74%.

С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

В январе-августе 2009 года Одесский НПЗ увеличил переработку нефтяного сырья на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1440,6 тыс. тонн.