Нефть на NYMEХ незначительно подорожала

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость ноябрьских фьючерсов в понедельник, 5 октября, на американскую легкую нефть повысилась на 0,46 долл.

Таким образом, цена "черного золота" составила 70,41 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, фьючерсы на сырую нефть в пятницу, 2 октября, закрылись с понижением на фоне усилившихся опасений относительно перспектив восстановления экономики США.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 87 центов или на 1,2%, до 69,95 долл. за баррель, проведя два дня выше отметки 70 долларов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures упали в цене на 1,12 долл. до 68,07 долл. за баррель.