В Буэнос-Айресе проходит Мировой газовый конгресс

Мировой газовый конгресс (МГК) открылся в понедельник вечером в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Он впервые проходит в Латинской Америке и посвящен пересмотру глобальной энергетической стратегии использования природного газа. В работе форума участвуют около 2,5 тыс. делегатов - экспертов и руководителей ведущих нефтегазовых компаний из 81 страны.

Во вторник одним из первых на конгрессе выступит председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, который прочтет доклад о стратегии предложения и спроса на газ, передает РИА «Новости».