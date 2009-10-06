В Буэнос-Айресе проходит Мировой газовый конгресс

10:10, 06 октября 2009
Энергетика
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Участвует 81 страна

Мировой газовый конгресс (МГК) открылся в понедельник вечером в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Он впервые проходит в Латинской Америке и посвящен пересмотру глобальной энергетической стратегии использования природного газа. В работе форума участвуют около 2,5 тыс. делегатов - экспертов и руководителей ведущих нефтегазовых компаний из 81 страны.

Во вторник одним из первых на конгрессе выступит председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, который прочтет доклад о стратегии предложения и спроса на газ, передает РИА «Новости».

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