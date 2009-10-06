«Укртатнафта» впервые импортирует азербайджанскую нефть

ЗАО “Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в октябре намерена импортировать 240 тыс. тонн легкой каспийской нефти азербайджанского происхождения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель НАК «Нафтогаз Украины».

По его словам, речь идет о трех партиях, поставляемых в порт «Южный» танкерами по 80 тыс. тонн каждая.

«Первая партия уже была поставлена 2 октября, вторая - 6 октября, а третья намечена на вторую декаду октября», - добавил он.

Также представитель НАКа отметил, что транспортировка нефти будет осуществляться по системе «Приднепровские магистральные нефтепроводы», для чего она будет запущена в реверсном режиме.

Ранее “Укртатнафта” азербайджанскую нефть не импортировала.

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».