В Запорожье начало отопительного сезона под угрозой срыва. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия концерн "Городские тепловые сети" - единственного централизованного поставщика тепла и горячей воды на территории Запорожья.

Причина такой ситуации - неплатежи за услуги ГТС, отметили в компании.

"Долг населения перед предприятием на сегодня составляет 108 млн. грн. Если Запорожье и дальше будет накапливать задолженность за природный газ, то город может оказаться перед фактом срыва нормативного начала нового отопительного сезона", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГТС, в результате сложившейся с платежами ситуации в Запорожье так же "возможны сокращения объёмов потребления газа, вплоть до полной остановки подачи топлива" и "отключения горячей воды".