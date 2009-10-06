Запорожские тепловики взыскали с жителей города 26,2 млн. грн. долгов

Концерн "Городские тепловые сети" - единственный поставщик, осуществляющий централизованную подачу тепла и горячей воды на территории Запорожья, с начала 2009 года взыскали с жителей города 26,2 млн. грн. долгов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе концерна, "за январь-сентябрь 2009 года предъявлено 922 исковых заявлений в хозяйственный и местные суды о взыскании дебиторской задолженности на сумму 27,7 млн. грн. Вынесено решений о взыскании задолженности за тепловую энергию на сумму 26,2 млн.грн."

По информации пресс-службы, больше половины отсуженной тепловиками суммы - 13,8 млн. грн. жители Запорожья оплатили по решениям суда до передачи их в исполнительную службу.

Еще 3,4 млн. грн. концерн сейчас пытается получить с жителей с помощью сотрудников государственной исполнительной службы.

"За 9 месяцев 2009 года в ГИС передано 423 решения суда для принудительного взыскания задолженности на сумму 3,4 млн. грн.", - заявили в пресс-службе, отметив, что для борьбы с неплательщиками концерн так же широко использует санкцию в виде отключения должников".

"От системы горячего водоснабжения отключено 747 квартир и 70 домов", - сообщили в концерне ГТС.

Справка. На сегодняшний день долг населения перед запорожским коммунальным предприятием "Концерн "Городские тепловые сети" составляет 108 млн. грн. Из-за неплатежей тепловики прогнозируют срыв начала отопительного сезона 2009-2010 г.г.