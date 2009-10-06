6-й гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС будет запущен в ноябре

ОАО "РусГидро" планирует в ноябре 2009 года запустить шестой гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС на холостом ходу для восстановления изоляции, а к концу года - пятый гидроагрегат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, при таком режиме работы электрическая энергия вырабатываться не будет. Система управления будет обеспечивать определенное количество оборотов (142,8 оборота в минуту) турбины, и при этом будет производиться просушка обмотки статора, ротора главного генератора и вспомогательного, электрических частей гидрогенератора.

Для технологического пуска гидроагрегата необходимо осуществить мероприятия согласно графику ремонтно-восстановительных работ: укомплектовать гидроагрегат панелями управления, защит, заполнить систему регулирования, подпятник и генераторный подшипник маслом, восстановить систему технического водоснабжения, ввести в работу систему водяного охлаждения обмотки статора, говорится в сообщении.

По данным "РусГидро"на сегодняшний день выполнены основные работы по очистке и первичной дефектации оборудования шестого гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС. Ведутся работы по ремонту основных узлов, систем гидрогенератора и гидротурбины, производится ревизия вспомогательного оборудования. В начале октября был доставлен элегазовый выключатель концерна "АВВ". Крупнейшая в России ГЭС была остановлена утром 17 августа, когда в машинный зал хлынула вода, уничтожив три гидроагрегата и повредив все остальные. Погибли 75 человек, восстановление станции займет несколько лет. В момент аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года шестой гидроагрегат находился в резерве. В связи с этим, турбина и генератор не получили существенных повреждений. Пятый гидроагрегат получил незначительные повреждения и был завален металлоконструкциями перекрытия здания машинного зала.