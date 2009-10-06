Львов готов к отопительному сезону

Львовские теплоснабжающие предприятия готовы к подаче тепла в школы, детские садики и больницы города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Юрий ГОЛЕЦ сегодня во время брифинга.

«Теплоснабжающие предприятия готовы подавать тепло на школы, садики и больницы с сегодняшнего дня. Думаю, что городской председатель будет согласен, чтобы начать сезон отопления в школах, детсадах и больницах быстрее», – сказал Ю.ГОЛЕЦ.

По его словам, не будет проблем с началом отопительного сезона и в отношении остальных потребителей Львова.