Львов готов к отопительному сезону
18:49, 06 октября 2009Энергетика
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С сегодняшнего дня
Львовские теплоснабжающие предприятия готовы к подаче тепла в школы, детские садики и больницы города.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Юрий ГОЛЕЦ сегодня во время брифинга.
«Теплоснабжающие предприятия готовы подавать тепло на школы, садики и больницы с сегодняшнего дня. Думаю, что городской председатель будет согласен, чтобы начать сезон отопления в школах, детсадах и больницах быстрее», – сказал Ю.ГОЛЕЦ.
По его словам, не будет проблем с началом отопительного сезона и в отношении остальных потребителей Львова.
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