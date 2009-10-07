"Нафтогаз" рассчитался с Газпромом за сентябрьский газ

Украина рассчиталась с Россией за сентябрьский газ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании "Нафтогаз Украины".

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Рассчитались в полном объеме», - сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ отметил, что в сентябре компания закупила около 2 млрд. кубометров российского газа на сумму около 400 млн. долл.

“Невзирая на все внутренние экономические и политические трудности, а также непростой процесс реструктуризации внешних кредитных обязательств, компания и в дальнейшем будет выполнять свои стратегические задания: обеспечение украинских потребителей достаточными объемами природного газа и осуществления бесперебойного транзита природного газа через территорию Украины”, - говорится в пресс-релизе.

Украинская компания отмечает, что она получила подтверждение от банка-корреспондента в том, что расчет с ОАО «Газпром» за импортированный в сентябре 2009 года природный газ произведен в полном объеме.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.