Мировой спрос на нефть вырастет в IV квартале

Управление по энергетической информации (независимое агентство в структуре Минэнерго США) скорректировало прогноз величины мирового спроса на нефть на конец 2009 года в сторону повышения на фоне роста экономик азиатских стран, говорится в опубликованном во вторник докладе управления, сообщает РИА Новости..

Эксперты полагают, что данный показатель в четвертом квартале 2009 года возрастет на 410 тысяч баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в прошлом прогнозе прирост объема мирового спроса на нефть оценивался на уровне в 240 тысяч баррелей.

Согласно обновленным данным, общемировое потребление нефтепродуктов восстановится в 2010 году, увеличившись на 1,1 миллиона баррелей по сравнению с аналогичным показателем за 2009 год.

"Устойчивый рост в Китае и признаки роста в странах Азии подогревают ожидания о восстановлении (уровня) мирового потребления нефти", - говорится в докладе.

В частности, эксперты пересмотрели свой прогноз относительно потребления нефти в Китае с 8,08 миллиона до 8,17 миллиона баррелей по итогам 2009 года.

При этом в США, по их оценке, потребление нефти в четвертом квартале 2009 года, напротив, упадет на 330 тысяч баррелей, а величина данного показателя в среднем за год составит 18,77 миллиона баррелей.

Управление по энергетической информации (Energy Information Administration - EIA) министерства энергетики США еженедельно публикует данные о запасах сырой нефти, бензина, дистиллятов и отопительной нефти, которые являются важным показателем, влияющим на колебания цен на топливо и энергоносители во всем мире.