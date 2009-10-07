Доходы России от экспорта газа и нефти упали

Доходы Российской Федерации от экспорта природного газа в январе-августе 2009 г. снизились по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в 1,9 раза - до 22,627 млрд. долл.

Такие данные обнародовала Федеральная таможенная служба.

При этом физические объемы газа, экспортируемого из РФ, в январе-августе т.г. уменьшились по сравнению с показателями за аналогичный период 2008 г. в 1,46 раза - до 83,8 млрд. куб. м. В том числе экспорт в страны дальнего зарубежья сократился в 1,6 раза - до 70 млрд. куб. м, в страны СНГ - вырос на 24,3% - до 13,8 млрд. куб. м.

Доходы от экспорта нефти из РФ в январе-августе 2009 г. снизились по сравнению с тем же периодом 2008 г. в 2 раза - до 54,889 млрд. долл.

В физическом выражении экспорт нефти в январе-сентябре 2009 г. практически не изменился, составив 149,2 млн. т против 148,7 млн. т за аналогичный период прошлого года.

В том числе объем поставок в страны дальнего зарубежья за отчетный период увеличился на 1,8% - до 139,2 млн. т на сумму 51,872 млрд. долл. (в 2008 г. - 104,733 млрд. долл.), в страны СНГ - снизился на 15,3% - до 10 млн. т на сумму 3,027 млрд. долл. (в 2008 г. - 7,424 млрд. долл.).