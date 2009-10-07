Moody's ухудшил рейтинг вероятности дефолта «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило рейтинг вероятности дефолта (PDR) НАК «Нафтогаз Украины» с «Ca» до «Ca/LD», отражая дефолт компании по обязательствам погасить еврооблигации на 500 млн. долл. в положенный срок - 30 сентября.

Об этом сказано в сообщении Moody`s, размещенном на сайте агентства.

В сообщении отмечается, что в то же время, корпоративный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте и его долговые рейтинги оставлены без изменений на уровне «Caa2».

Эти рейтинги по-прежнему находятся в перечне на пересмотр с неопределенным направлением в ожидании реакции кредиторов НАК «Нафтогаз Украины» на его предложение о реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября НАК «Нафтогаз Украины» предложила держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. НАК «Нафтогаз Украины» предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. Согласно предложению НАК «Нафтогаз Украины», держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Напомним, 30 сентября НАК «Нафтогаз Украины» выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долл. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму еще около 1,15 млрд. долл., которую она предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.