"Газпром" подтвердил оплату Украиной сентябрьских поставок газа

НАК "Нафтогаз України" своевременно и в полном объеме оплатила сентябрьские поставки российского газа, сообщает управление информации ОАО "Газпром".

Оплата, говорится в сообщении, не потребовала организации дополнительного финансирования и привлечения заемных средств с российской стороны, что говорит о наличии у "Нафтогаза України" достаточных средств для осуществления текущих платежей.

В "Газпроме" рассчитывают, что и в дальнейшем поставки российского газа будут оплачиваться так же своевременно, как и предусмотрено контрактом, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 октября об оплате поставок российского газа заявил "Нафтогаз України". "Невзирая на все внутренние экономические и политические сложности, а также непростой процесс реструктуризации внешних кредитных обязательств, компания и в дальнейшем будет выполнять свои стратегические задачи: обеспечивать украинских потребителей достаточными объемами природного газа и осуществлять бесперебойный транзит природного газа по территории Украины", - подчеркивалось в сообщении НАК.

Как сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, в сентябре компания закупила около 2 млрд. кубометров российского газа на сумму около 400 млн. долл.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.