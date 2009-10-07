Тимошенко: Украина досрочно рассчиталась за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина досрочно произвела расчеты с Россией за потребленный в сентябре природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании правительства.

«Украина вчера, за день до срока, предусмотренного соглашением, полностью рассчиталась за поставку газа в сентябре. Безусловно, нелегко было это сделать – мы месяц работали, чтобы накопить каждую копейку, каждую гривню, чтобы активизировать все системы сбора платежей за газ, чтобы пересмотреть все модели расчетов из бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что заявление Секретариата Президента о невозможности своевременных расчетов с Россией за газ не соответствует действительности.

«Расчеты произведены, произведены в полном объеме, хотя нам это далось очень дорогой ценой. Мы и дальше продолжим, независимо от политического саботажа, который сегодня господствует в стране, удерживать все финансовые балансы Украины», - заявила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 6 октября НАК "Нафтогаз Украины" заявил об оплате поставок российского газа.

Как сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, в сентябре компания закупила около 2 млрд. кубометров российского газа на сумму около 400 млн. долл.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.