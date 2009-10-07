Еrnst & Young проведет аудит «Черноморнефтегаза»

Дочерняя компания международной аудиторской компании Ernst & Young - ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (г. Киев) - проведет аудит финансово-хозяйственной деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) ГАО «Черноморнефтегаз» за 2009 год.

Об этом сказано в сообщении об итогах торгов, опубликованном в «Вестнике государственных закупок» (№40 от 5 октября т.г.).

Согласно сообщению, предложение аудиторской компании было акцептировано 4 сентября. Сумма договора, заключенного 15 сентября т.г., составила 702 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".