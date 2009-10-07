Тимошенко проверит работу облгазов и теплокоммунэнерго

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Контрольно-ревизионному управлению (КРУ) проверить работу облгазов и предприятий теплокоммунэнерго в связи с их долгами за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании правительства.

«Просто стыд и позор, что именно частные облгазы задолжали сегодня до 5 млрд. грн. Я хочу, чтобы все же и силовые структуры обратили внимание на такие обстоятельства и чтобы проверили, куда деваются деньги, которые с людей собирают, а люди платят 100%, а затем эти деньги не перечисляются в НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также поручила передать материалы проверок в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру. «Я чувствую, что они не просто уклоняются от открытия распределительных счетов в государственных банках. Уклоняются, потому что они продолжают использовать деньги не по назначению. И я хотела бы, чтобы в Министерство внутренних дел также были направлены все необходимые материалы. Прошу также обратиться в Генеральную прокуратуру – организовать проверку, куда деньги деваются из облгазов и теплокоммунэнерго, когда собираются 100% с населения, со всех плательщиков за газ, а затем эти деньги не доходят до НАК «Нафтогаз», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на облгазы и предприятия теплокоммунэнерго можно повлиять только через силовые структуры. «Все остальное сегодня, к сожалению, не срабатывает. Правительство приняло решение, что только через распределительный счет может происходить расчет за природный газ в теплокоммунэнерго и в облгазах. Но, учитывая, что после конституционной реформы в стране в принципе нет системной власти, то игнорируются постановления», - отметила глава правительства.

«Кризис усиливается еще и специальным саботажем, который мы видим сегодня на всех уровнях. Облгазы, теплокоммунэнерго и местные органы, которые частично находятся под патронатом Партии регионов, просто саботируют нормальную жизнь страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, на сегодняшний день общая задолженность, с учетом предыдущих лет, предприятий теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом Украины» составляет 4,137 млрд. грн. Из этой суммы, по его словам, 700 млн. грн. - это пеня и штрафы.

И.ДИДЕНКО также отметил, что из 3,5 млрд. грн. оставшихся долгов на 1,2 млрд. грн., по договоренности с Ощадбанком, даны гарантии государства.