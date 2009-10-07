Россия и Туркмения договорились о поставках газа

Москва и Ашгабат договорились о возобновлении поставок в Россию туркменского газа. Сейчас "Газпром" и "Туркменгаз" оформляют достигнутое ранее президентами двух стран соглашение контрактом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Наталью ТИМАКОВУ.

"Возобновление поставок стало результатом переговоров, которые провели президенты России и Туркмении в сентябре в ходе визита главы российского государства в Туркмению", - сказала Н.ТИМАКОВА.

Российские СМИ, впрочем, писали, что в ходе визита Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Туркмению 13 сентября стороны так и не договорились о возобновлении поставок топлива, пообещав продолжить консультации по этому вопросу.

При этом газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском концерне писала, что "Газпром" возобновит закупки топлива уже в октябре 2009 года. Договоренность о возобновлении поставок, по сведениям издания, была достигнута на переговорах главы "Газпром экспорта" Александра МЕДВЕДЕВА с "Туркменгазом" в начале октября.

Сколько именно топлива намерен закупить российский концерн в 2009 году, пока неизвестно, однако уже с 2010 года поставки туркменского газа в Россию могут вырасти до 30 миллиардов кубометров в год.

Поставки туркменского газа были прерваны в апреле 2009 года, после взрыва на участке газопровода САЦ-4 в ночь с 8 на 9 апреля. Туркмения возложила ответственность за взрыв на "Газпром", который якобы без уведомления резко сократил объемы отбираемого газа. Российский монополист отверг эти обвинения, однако поставки так и не были восстановлены.

С весны стороны ведут переговоры о снижении цены или объемов поставок газа, однако Ашгабат придерживается контракта, подписанного в конце 2008 года, где цена на газ составляла более 300 долларов за тысячу кубометров. При этом "Газпром" сейчас продает газ в Европе по 250-280 долларов за тысячу кубометров, поэтому возобновление закупок газа в Туркмении будут возможно лишь при условии, что "Туркменгаз" сбросит цену на топливо.

До 2009 года "Газпром" закупал ежегодно для реэкспорта в Украину и в Европу до 50 миллиардов кубометров газа в Туркмении, что составляет две трети от всей добычи в стране.