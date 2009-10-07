Нафтогаз рассчитался с Газпромом за свои средства

НАК «Нафтогаз Украины» за счет собственных средств рассчитался с российским «Газпромом» за природный газ, поставленный в Украину в сентябре 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«НАК «Нафтогаз Украины» рассчитался за газ своими деньгами, собирая их за газ на внутреннем рынке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также добавила, что НАК «Нафтогаз Украины» получает из бюджета компенсацию за разницу цен закупки природного газа в России и его реализацию на рынке Украины.

«Эти средства тоже были использованы для расчетов. Могу искренне признаться, что расчеты за газ с Россией даются очень тяжело, потому что облгазы, которые сегодня находятся в частных руках, не платят по своим счетам и накапливают долги, а повлиять на них можно только через силовые структуры, которые сегодня находятся в ведении Партии регионов. Кроме того, это вопрос теплокоммунэнерго – это уже коммунальная собственность, где задолженность также достигает фантастических сумм, и эта местная власть находится в тех регионах, где Партия регионов, по сути, и является местной властью», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» досрочно рассчитался с российским «Газпропом» за природный газ, поставленный в Украину в сентябре 2009 г.