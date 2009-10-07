Немыря обсудил с президентом ВБ возможность допинвестиций

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ обсудил с президентом Всемирного банка Робертом ЗЕЛЛИКОМ возможность привлечения дополнительных инвестиций банка в энергетический сектор экономики Украины.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, об этом шла речь во время встречи Г.НЕМЫРИ и Р.ЗЕЛЛИКА, которая состоялась сегодня в Турции.

Во время встречи стороны обсудили вопрос сотрудничества Украины с такими финансовыми институтами как Всемирный банк, ЕБРР и МВФ.

«Правительство Украины приветствует усиление роли международных финансовых институтов и считает, что освоение и надлежащее управление займами таких учреждений будет способствовать повышению рейтингов нашего государства, доверия к нему со стороны финансовых рынков и других стран мира», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщалось, 3-8 октября вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Г.НЕМЫРЯ находится с рабочим визитом в Турции. Он возглавляет делегацию Украины для участия в Ежегодном собрании Управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Стамбуле.