Кабмин передал в управление Нафтогаза ряд ТЭЦ

Кабинет министров Украины передал в управление НАК «Нафтогаз Украины» Лисичанскую, Зуевскую, Николаевскую, Криворожскую теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и Крымскую генерирующую систему (КГС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Олег БУГАЕВ.

По его словам, такое решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Министерство топлива и энергетики с просьбой передать в управление компании государственные теплоэлектроцентрали.

По мнению специалистов НАКа, передача ТЭЦ в управление компании позволит напрямую перейти к производству тепловой энергии. Кроме того, подобные действия могут привести к повышению конкуренции между государственными и прочими ТЭЦ.

Как подчеркнули в «Нафтогазе», соответствующим опытом в свое время воспользовался российский «Газпром», что дало положительные результаты.