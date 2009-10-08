Российские шахты повышают цены

"Распадская" объявила о повышении цен с октября в 1,5 раза до 2,7 тысячи рублей за 1 тонну угля, а продукция "Мечела" будет стоить около 3 тысяч рублей за 1 тонну. Растут и цены на сталь, но уже в ноябре, по прогнозу компаний, металл начнет дешеветь, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Цены "Распадской" на четвертый квартал на внутреннем рынке будут 2,7 тысячи рублей за 1 тонну концентрата на станции отправления, рассказал "Ведомостям" гендиректор компании Геннадий Козовой. Это примерно в полтора раза выше предыдущего уровня. Неделю назад о росте цен заявил и другой производитель угля - "Белон". Он повысил цены на 60% до 3-3,1 тысячи рублей за 1 тонну ("FCA Кузбасс"). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также разрешила "Мечелу" поднять цены с четвертого квартала, но на 1% меньше, чем тот планировал, рассказал начальник управления службы Алексей Ульянов. Речь идет об уровне цен примерно в 3 тысячи рублей за 1 тонну, знает источник, близкий к "Мечелу". Представитель компании от комментариев отказался.

Вместе с углем в октябре на внутреннем рынке повысились и цены на сталь. По данным "Металлкурьера", в октябре горячекатаный лист подорожал на 6-12% до 18,3-19,45 тысячи рублей, а холоднокатаный - на 7-12% до 21-22,7 тысячи рублей за 1 тонну.

Частично это может быть связано с ростом цен на уголь, отмечает аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица. Ведь к себестоимости производства меткомбинатов такой рост цен сырья добавляет около 8%.

Но у большинства металлургов были запасы, поэтому так быстро на стальные цены новые контракты с угольщиками повлиять не успели, возражает сотрудник одной из металлургических компаний. Октябрьские цены были согласованы уже давно, а в ноябре-декабре НЛМК ожидает их снижения, отмечает его представитель. В ноябре цены упадут на 5-10%, добавляет еще один металлург. На рынке наступает коррекция, согласен Буженица. Ведь в Китае цены на сталь уже снизились на 20%, замечает он. Сейчас тонна горячекатаного листа стоит там 415 долларов, хотя в августе было 530 долларов за 1 тонну.

Представители ММК и "Северстали" от комментариев отказались.