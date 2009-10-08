Удачная реструктуризация Нафтогаза восстановит его рейтинги

Удачное завершение реструктуризации еврооблигаций приведет к восстановлению рейтингов НАК «Нафтогаз Украины».

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, “понижение рейтинга “Нафтогаза” агентством Moody`s полностью соответствует ожиданиям”. Как считает аналитик, такое понижение является формальным шагом рейтингового агентства в связи с проводимой реструктуризацией долгов “Нафтогаза”.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило рейтинг вероятности дефолта (PDR) НАК «Нафтогаз Украины» с «Ca» до «Ca/LD», отражая дефолт компании по обязательствам погасить еврооблигации на 500 млн. долл. в положенный срок - 30 сентября.

В то же время корпоративный рейтинг НАКа в иностранной валюте и его долговые рейтинги оставлены без изменений на уровне «Caa2».

Эти рейтинги по-прежнему находятся в перечне на пересмотре с неопределенным направлением в ожидании реакции кредиторов «Нафтогаза» на его предложение о реструктуризации.