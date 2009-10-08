«Укрнафта» перевыполнила план добычи нефти на 0,8%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" в январе-сентябре текущего года перевыполнила план добычи нефти и газового конденсата на 0,8%, или 17,5 тыс. тонн, – до 2 млн. 148,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, также в январе-сентябре "Укрнафта" перевыполнила план добычи природного газа на 3,2%, или 70,8 млн. куб. м, – до 2 млн. 196,4 млн. куб. м.

Также в сообщении отмечается, что за девять месяцев 2009 года компания ввела в эксплуатацию 23 новые скважины (19 нефтяных и 4 газовых), что на 8 скважин больше запланированного показателя, а объемы бурения составили 45,4 тыс. м.

Кроме того, в январе-сентябре т.г. "Укрнафта" перевыполнила план производства сжиженного газа на 16,1%, или 19,0 тыс. тонн, – до 117,8 тыс. тонн, стабильного бензина – на 6,8%, или 12,2 тыс. тонн, – до 180 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В структуре компании действуют три газоперерабатывающих завода (ГПЗ): Гнединцевский (Черниговская обл.), Долинский (Ивано-Франковская обл.) и Качановский (Сумская обл.), а также производство в нефтегазодобывающем управлении "Бориславнефтегаз" (Львовская обл.). Основные виды продукции ГПЗ – стабильный бензин и сжиженный газ.