Украина готовится к вступлению в Энергетическое сообщество

Совет министров Европейского Союза примет решение о вступлении Украины в Энергетическое сообщество 18 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША.

Он отметил, что вчера, 7 октября, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН подписал меморандум о намерении присоединения Украины к Энергетическому сообществу.

Замминистра отметил, что это базовый документ, на основании которого будет подготовлен протокол о присоединении Украины к организации, который и должен пройти утверждение на уровне Совета министров ЕС.

Комментируя вопрос о выгодах вступления Украины в Энергетическое сообщество, С.ПАВЛУША подчеркнул, что главнейшей из них является стимулирование Украины к глубокому реформированию энергетического законодательства и адаптации его к аналогичному законодательству ЕС. В практическом смысле присоединение Украины к организации будет способствовать привлечению инвестиций в энергетический сектор, а также создаст условия для свободного доступа украинских компаний на перспективные рынки ЕС.