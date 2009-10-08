«Укртранснафта» начала поставки азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ

ОАО «Укртранснафта» начало поставки легкой каспийской нефти азербайджанского происхождения по системе «Приднепровские магистральные нефтепроводы» в реверсном направлении (из Одессы в Кременчуг) на ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом сообщил председатель правления ОАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Со вчерашнего дня «Укртранснафта» начала транспортировку Приднепровскими магистральными нефтепроводами светлой нефти сорта Azeri Light на государственный нефтеперерабатывающий завод, наибольший завод - Кременчугский НПЗ», - сказал он.

По его словам, реализация данного проекта производится во исполнение «Программы диверсификации источников поставок нефти в Украину на период до 2015 года», утвержденной постановлением КМУ от 8 ноября 2006 года №1572, а также указов Президента и решений СНБО.

В свою очередь, как отметил Андрей РОМАНОВСКИЙ, председатель правления ОАО по экспорту и импорту нефтепродуктов «Эксимнефтепродукт» (г. Одесса), которое является логистическим партнером в данном проекте, «начало прокачки легкой нефти на Кременчугский НПЗ является очень важным не только для непосредственно завода, это важным является и для Украины. И я очень рад, что наше предприятие смогло поучаствовать в диверсификации поставок энергоносителей в Украину».

Как отметил председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО, его компания заключила долгосрочный контракт с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic) на поставку нефти в объеме не менее 240 тыс. тонн в месяц.

«Два года нефтяной блокады, в которой находился завод, со стороны российских транспортных и нефтяных компаний, сегодня были прерваны. Сегодня в пять утра нефть была поставлена на завод и уже в виде готовых нефтепродуктов сегодня она отгружается потребителям», - сказал он.

При этом он добавил, что «та поставка, которая на сегодняшний день ведется - это максимально оптимальная поставка для «Укртатнафты», которая даст возможность перерабатывать до 500-560 тыс. тонн в месяц или 6 млн. тонн в год и, что самое главное, производить продукт: по бензинам - соответствующий стандартам «Евро-3», а по дизельному топливу - стандартам «Евро-4».

По словам П.ОВЧАРЕНКО, поставляемая сейчас на завод нефть является низко-сернистой и, с учетом проведенной модернизации, позволяет заводу выпускать нефтепродукты, соответствующие европейским стандартам.

Также П.ОВЧАРЕНКО добавил, что в октябре «Укртатнафта» намерена переработать 420 тыс. тонн нефти (240 тыс. тонн - азербайджанской, 80 тыс. тонн - казахской и около 80 тыс. тонн - украинской).

По его словам, в ноябре компания также планирует поставить 240 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Напомним, с октября 2007 года ОАО «Укртранснафта» не осуществляет транспортировки российской нефти сорта Urals на Кременчугский НПЗ из-за отказа российской стороны поставлять сырье для переработки на заводе.

С другой стороны, использование системы Приднепровских магистральных нефтепроводов исключительно в традиционном южном направлении, как это предлагает Одесский НПЗ, является экономически неэффективным для ОАО «Укртранснафта», поскольку загрузка нефтепровода не превышает 15%.

При таких условиях главным заданием ОАО «Укртранснафта», как оператора магистральной системы нефтепроводов Украины, является создание условий для максимального обеспечения поставок нефти на отечественные нефтеперерабатывающие мощности.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором системы нефтепроводов Украины, 100% ее акций принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ Полтавская область) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».