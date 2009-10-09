Нефть набрала в цене более 2 долл.

На нью-йоркской бирже NYMEХ в четверг, 8 октября, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть выросла на 2,12 долл.

Таким образом, ее цена составила 71,69 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, нефть в среду, 7 октября, подешевела, несмотря на падение запасов черного золота в США.

Влияние на игроков в этом отчете оказали данные, свидетельствующие о низком спросе на топливо в США.

По итогам торгов на NYMEX ноябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 1,31 долл. до 69,57 долл. за баррель.

Фьючерсы на поставку бензина упали в цене на 0,0524 долл. до 1,7203 долл. за галлон. Фьючерсы на поставку топочного мазута подешевели на 0,0331 долл. до 1,7811 долл. за галлон.