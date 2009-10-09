Газпром рассчитывает занять до 10% рынка газа США

"Газпром" рассчитывает в течение четырех-пяти лет занять до 10% рынка природного газа США, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Александр Медведев в четверг, 8 октября, журналистам в Буэнос-Айресе в рамках XXIV Мирового газового конгресса.

"Думаю, что 4-5 лет - это нормальный срок, чтобы достичь доли в 10% на рынке газа в США", - сказал Медведев.

США - крупнейший мировой потребитель газа. Российский газовый холдинг начал поставки газа в США 2 октября. Его дочерняя компания Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. объявила о начале продаж природного газа в Северной Америке.

Как заявил президент Gazprom Marketing & Trading USA Джон Хаттенберген, заключенные компанией сделки позволяют ей поставлять более 350 миллионов кубических футов газа в день по всей территории США в течение ближайших трех-семи лет.

Медведев отметил, что рынок США более либерализованный, чем в Великобритании, где "Газпром" действовал в последние годы, что "представляет дополнительные возможности".

Филиалы группы "Газпром" также экспортируют в Северную Америку сжиженный природный газ с проекта "Сахалин-2", передает РИА "Новости".