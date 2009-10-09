Мировой энергетике потребуются инвестиции в 25 трлн долл.

Мировой энергетике в ближайшие 20 лет требуются инвестиции в размере 25 трлн долл. с тем, чтобы удовлетворить спрос на энергию, а также провести замену приходящей в негодность инфраструктуры. Об этом заявил глава британской компании ВР Тони Хейворд.

К 2030 г. мировой спрос на энергию увеличится на 45 проц по сравнению с тем объемом, который потребляется сегодня, отметил он. При этом глава ВР указал, что удовлетворение этого спроса является "самым значительным вызовом современной цивилизации".

ТХейворд выступил в минувший четверг на проходящей в аргентинской столице Буэнос-Айресе 24-й Всемирной газовой конференции.

Он также отметил, что в ближайшие годы в энергетический оборот должны быть включены сложнейшие нефтяные и газовые месторождения.