Цена сжиженного газа снизилась на 52,8%

Средняя цена реализации сжиженного газа 8 октября на коммерческом аукционе №396 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 52,8%, по сравнению с предыдущим аукционом №395 от 2 октября (5107,4 грн. за тонну), до 2410 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,512 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 3 млн. 643,920 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 2 октября на коммерческом аукционе №395 на УАБ увеличилась на 12,6%, по сравнению с предыдущим аукционом №394 от 1 октября (4535 грн. за тонну), до 5107,4 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.