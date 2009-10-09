Нафтогаз отмечает прогресс в реструктуризации обязательств

НАК «Нафтогаз Украины» сообщает о прогрессе в рассмотрении предложения обмена к владельцам еврооблигаций, которым было предложено обменять 100% их ценных бумаг в сумме 500 млн. долл. на новые облигации, деноминированные в долларах США со ставкой купона 9,5% и преимуществами, предоставленными суверенными гарантиями Украины, со сроком выплаты по этим обязательствам в сентябре 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ранний срок завершения представления согласования на предложение обмена истек в четверг, 8 октября в 17:00 CET (центрально-европейское время).

Голоса «за» составляют вместе более чем 92% от существующих ценных бумаг, находящихся в обращении.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает также прогресс в переговорах с инвесторами по двусторонним кредитам.

«Компания довольна конструктивным характером переговоров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» предложила держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Предлагалось увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. Согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Напомним, 30 сентября НАК «Нафтогаз Украины» выплатила проценты по еврооблигациям на 500 млн. долл. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около 20 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Справка УНИАН. Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения - 30 сентября 2009 года.