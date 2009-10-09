ПС угольщиков подал иск в суд на Минуглепром

Центральный комитет Профсоюза работников угольной промышленности Украины (ЦК ПРУП) направил иск в Окружной административный суд г. Киева на незаконные действия Министерства угольной промышленности в части изданного приказа № 253/1 от 17 июня 2009 года по реорганизации ГП «Луганскуголь».

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЦК ПРУП, данный приказ министра Виктора ПОЛТАВЦА предписывает вычленить четыре шахты (им. Артема, «Фащевская», «Лутугинская», «Черкасская»), а также автобазу и санатории-профилактории «Парус» и «Шахтер», входящие в состав ГП «Луганскуголь», и на их базе создать новое угольное объединение «Востокуголь».

В своем иске отраслевой профсоюз просит суд отменить приказ Минуглепрома № 253/1 как изданный с нарушением действующего законодательства и Отраслевого соглашения.

В пресс-службе отмечают, что в приказе указано, что создание ГП «Востокуголь» должно завершиться до 1 ноября 2009 года. Но, как сообщил председатель Луганской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Петр ШЕВЧЕНКО, до сих пор ни трудовые коллективы, ни профсоюзные организации отчуждаемых шахт не получили экономического обоснования реорганизации, а также гарантий Минуглепрома. Он считает, что после такой «реорганизации» угольные предприятия будут просто закрыты. Кроме того, в приказе о реорганизации не было учтено мнение трудовых коллективов, он не был согласован с представляющими их интересы профсоюзными организациями, а предыдущая практика свидетельствует, что подобные переводы во вновь созданные ГП чаще всего приводят к значительному сужению социально-трудовых гарантий трудящихся.

Справка УНИАН. В настоящее время в состав ГП «Луганскуголь» входят 19 обособленных подразделений, в том числе 8 шахт. Четыре из них: ш/у «Луганское», «им.19 съезда КПСС», «Никанор-Новая», «Вергилевская» имеют значительные запасы угля и являются потенциально прибыльными. Остальные: «Лутугинская», «Черкасская», «Фащевская», «им.Артема» имеют меньшие запасы угля и являются убыточными.

Проектная мощность ГП «Луганскуголь» - 5 млн. 260 тыс. тонн, производственная мощность по состоянию на 01.01.09 – 3 млн. 930 тыс. тонн, промышленные запасы составляют 357,8 млн. тонн, что позволяет вести добычу угля от 26 до 150 лет. Добывается уголь марок «Г» и «П», идет на теплоэлектростанции. В настоящее время разрабатывается 16 шахтных пластов геологической мощностью 0,93 м.