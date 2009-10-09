Бензин подешевел

Со 2 по 9 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,1-0,2% (в среднем на 0,15%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, со 2 по 9 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – снизились на 0,2%, с 6,43 до 6,42 грн./л, на бензин А-92 – снизились на 0,1%, с 6,95 до 6,94 грн./л, на бензин А-95 – снизились на 0,1%, с 7,34 до 7,33 грн./л, на дизельное топливо – снизились на 0,2%, с 6,01 до 6,00 грн./л.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.