Рада не согласилась "списать" Нафтогазу пеню и штрафные санкции

Верховная Рада Украины отправила на повторное второе чтение проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном Бюджете Украины на 2009 год» (относительно вопросов регуляторной политики, оплаты коммунальных услуг и участия в международных миротворческих операциях).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Перед этим ВР не поддержала принятие во втором чтении данного законопроекта.

За принятие во втором вопросе проголосовали лишь 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусматривалось, в частности, дополнить закон о госбюджете на 2009 год статьей о списании НАК «Нафтогаз Украины», ее предприятиям и дочерним компаниям пени и штрафных санкций, установленных контролирующими органами за нарушение налогового, таможенного и валютного законодательства.

Кроме того, данным законопроектом предлагалось выделение дополнительных средств для обеспечения деятельности Украины в международных миротворческих операциях.

Также данный законопроект касался НДС при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.