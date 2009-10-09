Поставки нефти на украинские НПЗ увеличились

Поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-сентябре т.г. увеличились на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 8271,3 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-сентябре т.г. украинские НПЗ переработали 8311,6 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 19,0%, по сравнению с 2007 годом, до 10 млн. 213,2 тыс. тонн. В т.ч. было поставлено 3645,5 тыс. тонн – собственной добычи (35,7% от общего объема поставки), 6567,7 тыс. тонн импортировано (соответственно – 64,3%), в том числе: 6182,5 тыс. тонн – из России (60,5%), 280,1 тыс. тонн - из Ирака (2,7%) и 105,1 тыс. тонн – из Беларуси (1,1%).

В 2008 году украинские НПЗ переработали 10 млн. 482,8 тыс. тонн нефти, что на 24,1% меньше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.