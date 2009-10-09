«Укртатнафта» сократила переработку нефти

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), по оперативным данным, в январе-сентябре т.г. сократила переработку нефтяного сырья на 0,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2086,7 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-сентябре т.г. на «Укртатнафту» увеличились на 2,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2080,0 тыс. тонн.

В январе-сентябре т.г. «Укртатнафта» увеличила производство бензина на 8,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 689,2 тыс. тонн, дизельного топлива – на 11,8% – до 655,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% – до 349,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (Татарстан, РФ) и ООО «Корсан».