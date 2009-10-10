Нефть на мировых биржах дорожает

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 9 октября, незначительно выросли на фоне положительного прогноза спроса, опубликованного МАГАТЭ.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,08 доллара - до 71,77 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange) по итогам торгов возросла на 0,23 доллара - до 70,00 доллара за баррель, передает Reuters.