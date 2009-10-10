Алиев: Сотрудничество с РФ в газовой сфере может стать успешным

Сотрудничество с Россией в газовой сфере может стать успешным, а в переговорах с Турцией в этой сфере нет результатов, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому гостелевидению АZ.TV, посвященном армяно-азербайджанским и турецко-армянским отношениям.

Отвечая на вопрос о том, что сделано для того, чтобы цены на газ, поставляемый Азербайджаном Турции, стали справедливыми с учетом слов премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанных в ходе визита в мае текущего года в Баку, о том, что существующие цены несправедливы, Алиев сказал, в частности, что "мы стремимся довести их до нормального уровня".

"Наши желания и позиция, занимаемая на переговорах, основаны на международной практике. Как решаются вопросы купли-продажи между другими странами в регионе или в мире, точно так же они должны решаться и между нами. К сожалению, пока никаких результатов нет", - сказал Алиев.

Он отметил, что на переговорах с Турцией по купле-продаже и транзиту газа есть три основных вопроса - цена за поставляемый газ, "которая должна быть справедливой", количество газа, который в будущем будет поставляться в Турцию, и тарифные ставки.

По словам Алиева, в текущем году в Турцию экспортировано примерно 7 миллиардов кубометров азербайджанского газа, "пока по несправедливой цене", должны быть определены объемы поставок газа в Турцию, "тарифные ставки, как и цена, должны быть справедливыми, они должны согласовываться со всеми другими существующими в регионе тарифными ставками".

"Вот по этим трем вопросам, к сожалению, мы пока еще не сумели добиться какого-либо результата на переговорах с турецкой стороной. Я еще раз хочу сказать, что мы ведем переговоры с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, обсуждаемые на переговорах вопросы должны решаться в соответствии с международной практикой. В этом случае азербайджанский газ будет экспортироваться в Турцию в еще больших объемах", - сказал он.

Вместе с тем, добавил Алиев, "для нас, как и для любой другой страны, очень важна диверсификация нашего экспорта".

"Мы сумели добиться этого в нефтяной сфере. Поэтому наша нефть поставляется на мировой и европейский рынки различными маршрутами. В газовой сфере мы также должны использовать все имеющиеся у нас газопроводы", - уточнил он.

"Как вам известно, между Россией и Азербайджаном начинается сотрудничество в газовой сфере, и, я уверен, что в будущем оно может стать очень успешным. Ведутся переговоры на основе предложений, сделанных Ираном. Иранский рынок также очень интересен для нас. Прилагаются усилия - как со стороны Азербайджана, так и европейских стран - для поставок азербайджанского газа на рынок Европейского Союза через территорию Турции. Со странами-членами Европейского Союза ведутся очень серьезные переговоры в двустороннем формате. Ведутся переговоры с Грецией, Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и другими странами", - сказал глава азербайджанского государства, передает РИА "Новости".